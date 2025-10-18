CAROLL MAMAQUEEN Magic Mirrors Tourcoing

Samedi 18 octobre 2025 – Tourcoing Jazz Festival

LE PETIT BAL GLOBAL

Caroll Mamaqueen est une DJ lilloise passionnée par le métissage musical. Jazz-funk, afro, soul, hip-hop, breakbeat… Son terrain de jeu, c’est le global groove sous toutes ses formes.

Avec son Petit Bal Global, elle fait vibrer le dancefloor : des rythmes venus des quatre coins du monde, un mix explosif et festif où groove et électro se mêlent dans une ambiance euphorique et contagieuse.

Pour clôturer cette 39e édition du Tourcoing Jazz Festival, rendez-vous sous le Magic Mirrors pour un set incandescent, jusqu’au bout de la nuit !

DJ SET : JAZZ / FUNK / AFRO / SOUL

Magic Mirrors – Parvis Saint Christophe, Tourcoing

Ouverture des portes : 22h00 – Début du set : 22h30

Gratuit – Sur réservation

Bar et petite restauration sur place dès 22h45

