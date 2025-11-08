CAROLO DUB CLUB #3 Charleville-Mézières

CAROLO DUB CLUB #3

Salle Dubedout 47, rue des mésanges Charleville-Mézières Ardennes

Pour cette troisième édition, nous changeons de lieu RDV le samedi 8 novembre dés 19h00 à la salle DUBedout, à la ronde couture, Charleville-Mézières !C’est avec une grande fierté que nous vous annonçons la venue de HIGhNITY SOUNDSYSTEM qui sera accompagné de IRIEMAN mais surtout de sa sono 4 BASS !En provenance direct de Dijon !Mais comme une bonne nouvelle ne vient que très rarement seule, CORNER SEB et MAXTAFARI seront rejoint par MC TARIFA, afin de compléter la team FARI PROD.Sur place, toujours la même formule:-1 SESSION REGGAE DUB-1 SOUNDSYSTEM artisanal-2 CREW-1 MC (minimum)-1 BAR (bières)-1 MAISON BELDI (repas+thé)-1 STAND DE MERCH (maison)-1 tarif imbattable à 5€ (pas de préventes)-paiements espèces et carte sur place

English :

For this third edition, we’re changing venues: we’ll be at Salle DUBedout, à la ronde couture, Charleville-Mézières, on Saturday November 8th from 7pm onwards! It’s with great pride that we announce the arrival of HIGhNITY SOUNDSYSTEM, who will be accompanied by IRIEMAN and, above all, their 4 BASS sound system, direct from Dijon!But as good news rarely comes alone, CORNER SEB and MAXTAFARI will be joined by MC TARIFA, to complete the FARI PROD team.On site, the same formula as always:-1 SESSION REGGAE DUB-1 SOUNDSYSTEM artisanal-2 CREW-1 MC (minimum)-1 BAR (beers)-1 MAISON BELDI (meal+tea)-1 STAND DE MERCH (house)-1 unbeatable rate of 5? (no pre-sales)-payments in cash and by card on site

German :

Für diese dritte Ausgabe wechseln wir den Veranstaltungsort: Wir treffen uns am Samstag, den 8. November um 19 Uhr im Salle Dubedout, in der Ronde Couture, Charleville-Mézières!Mit großem Stolz kündigen wir das HIGHNITY SOUNDSYSTEM an, das von IRIEMAN und vor allem von seinem 4-BASS-Soundsystem begleitet wird!Direkt aus Dijon!Aber da eine gute Nachricht selten allein kommt, werden CORNER SEB und MAXTAFARI von MC TARIFA ergänzt, um das Team FARI PROD zu vervollständigen.Vor Ort, wie immer:-1 REGGAE DUB SESSION-1 Handwerkliches SOUNDSYSTEM-2 CREW-1 MC (Minimum)-1 BAR (Bier)-1 MAISON BELDI (Essen+Tee)-1 STAND DE MERCH (Haus)-1 unschlagbarer Preis von 5? (kein Vorverkauf)-Bar- und Kartenzahlungen vor Ort

Italiano :

Per questa terza edizione, cambiamo luogo: ci vediamo sabato 8 novembre alle 19.00 alla Salle DUBedout, à la ronde couture, Charleville-Mézières! Siamo molto orgogliosi di annunciare l’arrivo di HIGhNITY SOUNDSYSTEM, che sarà accompagnato da IRIEMAN e, soprattutto, dal loro sistema audio 4 BASS, direttamente da Digione!Ma poiché le buone notizie raramente arrivano da sole, CORNER SEB e MAXTAFARI saranno affiancati da MC TARIFA, per completare la squadra di FARI PROD.Sul posto, la stessa formula di sempre:-1 SESSION REGGAE DUB-1 SOUNDSYSTEM artigianale-2 CREW-1 MC (minimo)-1 BAR (birre)-1 MAISON BELDI (pasto+tè)-1 STAND OF MERCH (casa)-1 prezzo imbattibile di 5? (no prevendite)-pagamenti in contanti e carta sul posto

Espanol :

Para esta tercera edición, cambiamos de lugar: ¡nos vemos el sábado 8 de noviembre a las 19:00 en la Salle DUBedout, à la ronde couture, Charleville-Mézières! Estamos muy orgullosos de anunciar la llegada de HIGhNITY SOUNDSYSTEM, que vendrá acompañado de IRIEMAN y, sobre todo, de su sistema de sonido 4 BASS, ¡directo de Dijon!Pero como las buenas noticias rara vez vienen solas, a CORNER SEB y MAXTAFARI se les unirá MC TARIFA, para completar el equipo de FARI PROD.En el lugar, la misma fórmula de siempre:-1 SESIÓN REGGAE DUB-1 SOUNDSYSTEM artesanal-2 CREW-1 MC (mínimo)-1 BAR (cervezas)-1 MAISON BELDI (comida+té)-1 STAND DE MERCADERÍA (casa)-1 precio imbatible de 5? (sin preventa)-pagos en efectivo y tarjeta in situ

