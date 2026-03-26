CAROLO’RANDO

Place de l’église Charleville Marne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:30:00

fin : 2026-05-03 09:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Tout public

Randonnée pédestre ouverte à tous.

3 parcours 5, 10 et 15 km.

Accueil, inscription , et départ place de l’église de 8h30 à 9h30

Ravitaillement sur le circuit et à l’arrivée

Participation 3 €

Nous mettrons à disposition tables et bancs pour ceux qui souhaiteraient manger sur place (pique-nique tiré du sac),

Accessible à tous les publics, même non marcheurs.

Buvette Parking Toilettes Espace PicNic

Organisée par le Comité des Fêtes de Charleville 51120 .

Place de l’église Charleville 51120 Marne Grand Est rolandbourguet0645@orange.fr

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English : CAROLO’RANDO

L’événement CAROLO’RANDO Charleville a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne