CAROLO’RANDO Charleville
CAROLO’RANDO Charleville dimanche 3 mai 2026.
CAROLO’RANDO
Place de l’église Charleville Marne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03 09:30:00
Date(s) :
2026-05-03
Tout public
Randonnée pédestre ouverte à tous.
3 parcours 5, 10 et 15 km.
Accueil, inscription , et départ place de l’église de 8h30 à 9h30
Ravitaillement sur le circuit et à l’arrivée
Participation 3 €
Nous mettrons à disposition tables et bancs pour ceux qui souhaiteraient manger sur place (pique-nique tiré du sac),
Accessible à tous les publics, même non marcheurs.
Buvette Parking Toilettes Espace PicNic
Organisée par le Comité des Fêtes de Charleville 51120 .
Place de l’église Charleville 51120 Marne Grand Est rolandbourguet0645@orange.fr
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English : CAROLO’RANDO
L’événement CAROLO’RANDO Charleville a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne