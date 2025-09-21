Carottes et pignons : l’échappée verte Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers

Carottes et pignons : l’échappée verte Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers dimanche 21 septembre 2025.

Carottes et pignons : l’échappée verte Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Teste tes connaissances, résous les énigmes, mesure-toi aux autres équipes tout en découvrant les différents aspects de l’économie circulaire : mobilités actives, zéro déchet, régimes alimentaires… Avec P’tits Poids Carottes.

Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Teste tes connaissances, résous les énigmes, mesure-toi aux autres équipes tout en découvrant les différents aspects de l’économie circulaire : mobilités actives, zéro déchet, régimes alimentaires……

Ptits poids carottes