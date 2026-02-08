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CARPE NOCTEM : Spectacle – Théâtre et danse Théâtre Montmartre Galabru Paris

CARPE NOCTEM : Spectacle – Théâtre et danse Théâtre Montmartre Galabru Paris

CARPE NOCTEM : Spectacle – Théâtre et danse Théâtre Montmartre Galabru Paris dimanche 8 février 2026.

Lieu : Théâtre Montmartre Galabru

Adresse : 4 rue de l'Armée d'Orient

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 8 février 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : <p>https://theatregalabru.com/carpe-noctem/</p>

CARPE NOCTEM

Théâtre et Danse
Du 08/02/26 au 26/04/26, les dimanches à 16h00 – Théâtre Montmartre Galabru – 4 rue de l’Armée d’Orient, 75018 Paris

Auteur : Alicia Le Ridant
Mise en scène : Alicia Le Ridant
Interprètes : Valentine CERIA, Gwenaëlle BERNAL, Anna LE RIDANT, Joévan SEHANS, Arthur BOURGOIN, Eliott GUENODEN, Alicia LE RIDANT

« Liberté, peinture et poésie »

Janvier 1938, dans la nuit parisienne les artistes surréalistes s’éveillent et pour la jeune Leonora Carrington s’ouvre un monde de créations. Mais lorsque la frontière entre magie, art et folie s’affine, lorsque la guerre éclate et qu’il faut prendre la fuite, commence un voyage initiatique aux portes du rêve et de l’inconscient, au son lointain des tambours du Mexique pour retrouver l’inspiration.

Genre : Théâtre & Danse
Durée : 75 minutes

Tarifs : 22€ / 15€ (Tarif réduit)

Réservations:

CARPE NOCTEM

https://www.billetreduc.com/spectacle/carpe-noctem-392074

CARPE NOCTEM. Venez saisir la nuit où théâtre, danse et musique redonnent vie au surréalisme.
Du dimanche 08 février 2026 au dimanche 26 avril 2026 :
dimanche
de 16h00 à 17h15
payant

CARPE NOCTEM

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-08T17:00:00+01:00
fin : 2026-04-26T20:15:00+02:00
Date(s) : 2026-02-08T16:00:00+02:00_2026-02-08T17:15:00+02:00;2026-02-15T16:00:00+02:00_2026-02-15T17:15:00+02:00;2026-02-22T16:00:00+02:00_2026-02-22T17:15:00+02:00;2026-03-01T16:00:00+02:00_2026-03-01T17:15:00+02:00;2026-03-08T16:00:00+02:00_2026-03-08T17:15:00+02:00;2026-03-15T16:00:00+02:00_2026-03-15T17:15:00+02:00;2026-03-22T16:00:00+02:00_2026-03-22T17:15:00+02:00;2026-03-29T16:00:00+02:00_2026-03-29T17:15:00+02:00;2026-04-05T16:00:00+02:00_2026-04-05T17:15:00+02:00;2026-04-12T16:00:00+02:00_2026-04-12T17:15:00+02:00;2026-04-19T16:00:00+02:00_2026-04-19T17:15:00+02:00;2026-04-26T16:00:00+02:00_2026-04-26T17:15:00+02:00

Théâtre Montmartre Galabru 4 rue de l’Armée d’Orient  75018 Paris

CARPE NOCTEM


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