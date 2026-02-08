CARPE NOCTEM : Spectacle – Théâtre et danse Théâtre Montmartre Galabru Paris

CARPE NOCTEM

Théâtre et Danse

Du 08/02/26 au 26/04/26, les dimanches à 16h00 – Théâtre Montmartre Galabru – 4 rue de l’Armée d’Orient, 75018 Paris

Auteur : Alicia Le Ridant

Mise en scène : Alicia Le Ridant

Interprètes : Valentine CERIA, Gwenaëlle BERNAL, Anna LE RIDANT, Joévan SEHANS, Arthur BOURGOIN, Eliott GUENODEN, Alicia LE RIDANT

« Liberté, peinture et poésie »

Janvier 1938, dans la nuit parisienne les artistes surréalistes s’éveillent et pour la jeune Leonora Carrington s’ouvre un monde de créations. Mais lorsque la frontière entre magie, art et folie s’affine, lorsque la guerre éclate et qu’il faut prendre la fuite, commence un voyage initiatique aux portes du rêve et de l’inconscient, au son lointain des tambours du Mexique pour retrouver l’inspiration.

Genre : Théâtre & Danse

Durée : 75 minutes

Tarifs : 22€ / 15€ (Tarif réduit)

Réservations:

https://www.billetreduc.com/spectacle/carpe-noctem-392074

CARPE NOCTEM. Venez saisir la nuit où théâtre, danse et musique redonnent vie au surréalisme.

Du dimanche 08 février 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

dimanche

de 16h00 à 17h15

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-08T17:00:00+01:00

fin : 2026-04-26T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-02-08T16:00:00+02:00_2026-02-08T17:15:00+02:00;2026-02-15T16:00:00+02:00_2026-02-15T17:15:00+02:00;2026-02-22T16:00:00+02:00_2026-02-22T17:15:00+02:00;2026-03-01T16:00:00+02:00_2026-03-01T17:15:00+02:00;2026-03-08T16:00:00+02:00_2026-03-08T17:15:00+02:00;2026-03-15T16:00:00+02:00_2026-03-15T17:15:00+02:00;2026-03-22T16:00:00+02:00_2026-03-22T17:15:00+02:00;2026-03-29T16:00:00+02:00_2026-03-29T17:15:00+02:00;2026-04-05T16:00:00+02:00_2026-04-05T17:15:00+02:00;2026-04-12T16:00:00+02:00_2026-04-12T17:15:00+02:00;2026-04-19T16:00:00+02:00_2026-04-19T17:15:00+02:00;2026-04-26T16:00:00+02:00_2026-04-26T17:15:00+02:00

Théâtre Montmartre Galabru 4 rue de l’Armée d’Orient 75018 Paris



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