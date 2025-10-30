LIVAÏ – LA MARQUISE Lyon

LIVAÏ – LA MARQUISE Lyon mardi 10 mars 2026.

LIVAÏ Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

MEDIATONE PRESENTE :LIVAÏFR – RapLivaï est un artiste de 22 ans qui a connu ses premiers succès à l'époque d'1minutederap et son premier EP "Voss" sortie en 2020.En 2021 il sort un deuxième projet " Une Belle Mort" avec son titre le plus streamé "nous deux c'est mieux <3" qui est récemment passé single or.S'en est suivi un album commun avec son frère d'arme cosmo envoie des tracks intitulé " un long fleuve bien chiant" sorti en 2023Et pour finir, son dernier projet en date "mauvaisjours".Livaï est un artiste avec une large palette, oscillant entre morceaux émotion et ego trip, chant et rap, il navigue entre plusieurs univers musicaux mais avec une couleur propre à lui et une plume singulière.

LA MARQUISE 20 QUAI VICTOR AUGAGNEUR 69003 Lyon 69