ASSOCIATION BELLES ABSENTES / La Nuit blanche de la poésie – Carré Baudouin Paris, 7 juin 2025, Paris.

Lecture Poésie

La Nuit Blanche de la poésie revient pour sa 3ᵉ édition ! A la tombée du jour, le Carré de Baudoin se métamorphose en hôtel poétique. Une dizaine de poètes, auteurs et artistes s’emparent des lieux pour proposer des lectures, spectacles, happenings, performances et bien plus. Une soirée festive, ludique, interactive et immersive, offrant de multiples accès divers à la poésie dans le pavillon et son jardin, La Nuit Blanche de la poésie s’inscrit dans la programmation du festival Du haut des cimes de Ménilmontant, qui propose des rencontres originales autour de poètes vivants.

Créée en 2001, l’Association Belles Absentes œuvre dans le domaine du spectacle vivant en produisant et diffusant des spectacles de poésie et de théâtre. Depuis 2018, l’association organise le festival Du haut des cimes de Ménilmontant, un événement visant à promouvoir et rendre accessible la poésie contemporaine francophone.

En partenariat avec : le Carré Baudouin ; les éditions Les Cygnes, NOUS, POL, Les carnets du dessert de lune, Bruno Doucey, Lieux-Dits, Flammarion, Hic & Nunc ; la Factorie, Maison de poésie Normandie, Fondation Jan Michalski.

Avec le soutien de : Nuit Blanche, Mairie du 20ᵉ, DAC Paris, Conseil de quartier Belleville, DRAC Ile-de-France, Fondation Scène & Cité.

Avec le commissariat de : Paris 20ᵉ

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Carré Baudouin 121 Rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://duhautdescimesdeme.wixsite.com/my-site

Soirée poésie : lectures, spectacles, happenings et performances.