Carrée des Arts 2026 Maison Carrée de Nay Nay

Nay

Carrée des Arts 2026

Maison Carrée de Nay 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Réunir le travail de Florent Bordinat et Coralie Lamarque au sein d’une même exposition relève d’ un vrai défi pour cette édition 2026 de Carré des Arts. À première vue, tout semble les opposer la rigueur contre la fougue, le figé contre le mouvement, le cadre contre le débordement. Pourtant, au-delà de ces divergences, un fil invisible relie leurs œuvres une esthétique du chaos. .

Maison Carrée de Nay 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055913996 maison.carree@mairienay.fr

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English : Carrée des Arts 2026

L’événement Carrée des Arts 2026 Nay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay