Carrée des Arts 2026 Maison Carrée de Nay Nay
Carrée des Arts 2026 Maison Carrée de Nay Nay samedi 2 mai 2026.
Nay
Carrée des Arts 2026
Maison Carrée de Nay 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Réunir le travail de Florent Bordinat et Coralie Lamarque au sein d’une même exposition relève d’ un vrai défi pour cette édition 2026 de Carré des Arts. À première vue, tout semble les opposer la rigueur contre la fougue, le figé contre le mouvement, le cadre contre le débordement. Pourtant, au-delà de ces divergences, un fil invisible relie leurs œuvres une esthétique du chaos. .
Maison Carrée de Nay 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055913996 maison.carree@mairienay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carrée des Arts 2026
L’événement Carrée des Arts 2026 Nay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
À voir aussi à Nay (Pyrénées-Atlantiques)
- Circuit vélo 2 boucle de la plaine du Gave et du Lagoin Nay Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Balade patrimoine Nay une bastide à l’épreuve de l’industrie Nay Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Balade à Roulettes n°43 Les bords du gave, de Nay à Mirepeix Nay Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- VTC2 La boucle du gave Nay Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Nay en écomobilité Nay Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026