Carrefour de rencontres Montélimar

samedi 27 septembre 2025

Carrefour de rencontres

Place Léopold Blanc Montélimar Drôme

2025-09-27 12:30:00

2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

C’est un évènement gratuit proposé par l’association Chez Eustache qui propose une soupe au pistou préparé par les habitants le midi puis des activités, jeux, ateliers, musique auront lieu l’après-midi sur la Place Léopold Blanc.

Place Léopold Blanc Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

It’s a free event proposed by the Chez Eustache association, which is offering a pistou soup prepared by local residents at lunchtime, followed by activities, games, workshops and music in the afternoon on the Place Léopold Blanc.

German :

Es handelt sich um eine kostenlose Veranstaltung, die von der Vereinigung Chez Eustache angeboten wird. Mittags gibt es eine von den Einwohnern zubereitete Pistou-Suppe, anschließend finden am Nachmittag auf dem Place Léopold Blanc Aktivitäten, Spiele, Workshops und Musik statt.

Italiano :

Si tratta di un evento gratuito organizzato dall’associazione Chez Eustache, che a pranzo servirà una zuppa di pesto preparata dai residenti locali, seguita da attività, giochi, laboratori e musica nel pomeriggio in Place Léopold Blanc.

Espanol :

Se trata de un evento gratuito organizado por la asociación Chez Eustache, que servirá sopa de pesto preparada por los vecinos a mediodía, seguida de actividades, juegos, talleres y música por la tarde en la plaza Léopold Blanc.

