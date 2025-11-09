Carrefour des Arts Après-midi Années Folles Avenue Paul Mazet Gramat

Carrefour des Arts Après-midi Années Folles

Avenue Paul Mazet 40 avenue du 11 novembre 1918 Gramat Lot

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09 2025-11-23

L’entre-deux-guerres fut un moment de l’histoire où la culture et l’art foisonnèrent, surtout en France.

Le centre de ce mouvement était Paris et de nombreux artistes rejoignirent la capitale des plaisirs et de la créativité.

Les associations DLF Lot et Racines vous proposent de replonger dans cette période effervescente grâce à des jeux, des saynètes, de la musique, des diaporamas, des citations, des lectures et beaucoup de bonne humeur !

Si vous le souhaitez, vous pourrez venir costumés ou arborer un accessoire emblématique de cette époque (fume-cigarette, sautoir, aigrette, chapeau, étole, monocle, etc.).

Un bon moment en perspective devant le feu de cheminée, en mode cabaret.

Le bar associatif agrémentera le spectacle.

Pensez à arriver assez tôt !

Afin de respecter la jauge de confort de 40 places, la réservation est gratuite mais obligatoire.

Avenue Paul Mazet 40 avenue du 11 novembre 1918 Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

The inter-war period was a time when culture and art flourished, especially in France.

The center of this movement was Paris, and many artists moved to the capital of pleasure and creativity.

The DLF Lot and Racines associations invite you to immerse yourself in this effervescent period with games, skits, music, slide shows, quotations, readings and lots of good humor!

If you wish, you can come in costume or wear an accessory emblematic of the era (cigarette lighter, saltire, aigrette, hat, stole, monocle, etc.).

A great time in front of the fireplace, in cabaret mode.

A bar will be available to liven up the show.

Don’t forget to arrive early!

In order to respect the 40-seat comfort level, reservations are free but compulsory.

German :

Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war eine Zeit, in der es vor allem in Frankreich eine Fülle von Kunst und Kultur gab.

Das Zentrum dieser Bewegung war Paris und viele Künstler zogen in die Hauptstadt des Vergnügens und der Kreativität.

Die Vereine DLF Lot und Racines laden Sie ein, sich mit Spielen, Sketchen, Musik, Diashows, Zitaten, Lesungen und viel guter Laune in diese aufregende Zeit zurückversetzen zu lassen

Wenn Sie möchten, können Sie kostümiert kommen oder ein symbolträchtiges Accessoire aus dieser Zeit tragen (Zigarettenanzünder, Sautoir, Adler, Hut, Stola, Monokel usw.).

Sie werden sich vor dem Kaminfeuer im Kabarettmodus amüsieren.

Die Bar des Vereins wird die Vorstellung bereichern.

Denken Sie daran, früh genug zu kommen!

Um die Komfortgröße von 40 Plätzen einzuhalten, ist die Reservierung kostenlos, aber obligatorisch.

Italiano :

Il periodo tra le due guerre è stato un momento di fioritura della cultura e dell’arte, soprattutto in Francia.

Il centro di questo movimento era Parigi e molti artisti si trasferirono nella capitale del piacere e della creatività.

Le associazioni DLF Lot e Racines vi offrono la possibilità di immergervi in questo periodo effervescente, con giochi, sketch, musica, proiezioni di diapositive, citazioni, letture e tanto buon umore!

Se lo desiderate, potete venire in costume o indossare un accessorio emblematico dell’epoca (accendino, berretto, stola, monocolo, ecc.).

Vi divertirete davanti al fuoco, in modalità cabaret.

Il bar sarà aperto a tutti.

Non dimenticate di arrivare presto!

Per rispettare il limite di 40 posti, la prenotazione è gratuita ma obbligatoria.

Espanol :

El periodo de entreguerras fue una época de florecimiento de la cultura y el arte, especialmente en Francia.

El centro de este movimiento fue París, y muchos artistas se trasladaron a la capital del placer y la creatividad.

Las asociaciones DLF Lot y Racines le proponen sumergirse en este periodo efervescente, con juegos, sketches, música, proyecciones de diapositivas, citas, lecturas y mucho humor

Si lo desea, puede venir disfrazado o llevar un accesorio emblemático de la época (mechero, saltire, aigrette, sombrero, estola, monóculo, etc.).

Se lo pasará en grande frente al fuego, en modo cabaret.

El bar estará abierto a todos.

¡No olvide llegar pronto!

Para respetar el límite de 40 plazas, la reserva es gratuita pero obligatoria.

