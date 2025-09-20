Carrefour des arts Haras de Gelos Gelos

Carrefour des arts Haras de Gelos Gelos samedi 20 septembre 2025.

Haras de Gelos 65 Rue Eugène Daure Gelos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

2025-09-20

Exposition, pendant les jours du patrimoine, dans les boxes d’une écurie du haras de 30 artistes. Tous les domaines sont représentés peinture, sculpture, photo , plasticien …   .

Haras de Gelos 65 Rue Eugène Daure Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   artgelos@hotmail.fr

