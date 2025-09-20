Carrefour des arts Haras de Gelos Gelos
Haras de Gelos 65 Rue Eugène Daure Gelos Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Exposition, pendant les jours du patrimoine, dans les boxes d'une écurie du haras de 30 artistes. Tous les domaines sont représentés peinture, sculpture, photo , plasticien … .
Haras de Gelos 65 Rue Eugène Daure Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine artgelos@hotmail.fr
