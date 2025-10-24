Carrefour des Arts Harmonie en concert Avenue Paul Mazet Gramat

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-10-24 21:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Harmonie, 6 voix, 6 cordes , un concert porté par cinq chanteurs et un guitariste, cinq voix a cappella ou avec accompagnement de guitare. Plongez dans l’Harmonie, 6 voix, 6 cordes, une célébration musicale où cinq voix s’entrelacent avec les cordes délicates d’une guitare pour un voyage à travers l’âme et les cultures.

Ce concert tisse un répertoire vibrant, mêlant prières sacrées, spirituals afro-américains, chansons françaises et chants du monde. Des mélodies hébraïques empreintes de douceur, des airs tziganes en romani, tzigane russe et tzigane bulgare aux rythmes passionnés, des gospels puissants et des duos poétiques explorent l’amour, l’exil et l’espoir.

Participation libre mais nécessaire, intégralement destinée aux artistes.

Le bar associatif vous accueillera, proposant des planches charcuterie fromage dès 19h.

Afin de respecter la jauge de confort de 40 places, la réservation gratuite est obligatoire. .

Avenue Paul Mazet 40 avenue du 11 novembre 1918 Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

Harmonie, 6 voix, 6 cordes , a concert featuring five singers and a guitarist, five voices a cappella or with guitar accompaniment

German :

Harmonie, 6 Stimmen, 6 Saiten , ein Konzert, das von fünf Sängern und einem Gitarristen getragen wird, fünf Stimmen a cappella oder mit Gitarrenbegleitung

Italiano :

Harmonie, 6 voix, 6 cordes , un concerto con cinque cantanti e un chitarrista, cinque voci a cappella o con accompagnamento di chitarra

Espanol :

Harmonie, 6 voix, 6 cordes , un concierto con cinco cantantes y un guitarrista, a cinco voces a capella o con acompañamiento de guitarra

