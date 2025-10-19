Carrefour des Arts Lettres d’amour Avenue Paul Mazet Gramat

Carrefour des Arts Lettres d’amour Avenue Paul Mazet Gramat dimanche 19 octobre 2025.

Carrefour des Arts Lettres d’amour

Avenue Paul Mazet 40 avenue du 11 novembre 1918 Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Claude Leclerc et Michel Lanot présentent leur lecture spectacle, Lettres d’Amour

Ils se sont aimés, se le sont écrit à travers le temps et les distances…

On est ému, on sourit, on rit, on s’identifie…

Participation libre mais nécessaire, intégralement destinée aux artistes.

Le bar associatif vous permettra d’échanger avant et après le spectacle.

Afin de respecter la jauge de confort de 40 places, la réservation gratuite est obligatoire.

Claude Leclerc et Michel Lanot présentent leur lecture spectacle, Lettres d’Amour

Ils se sont aimés, se le sont écrit à travers le temps et les distances…

On est ému, on sourit, on rit, on s’identifie…

Participation libre mais nécessaire, intégralement destinée aux artistes.

Le bar associatif vous permettra d’échanger avant et après le spectacle.

Afin de respecter la jauge de confort de 40 places, la réservation gratuite est obligatoire. .

Avenue Paul Mazet 40 avenue du 11 novembre 1918 Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

Claude Leclerc and Michel Lanot present their staged reading, Lettres d’Amour

They loved each other, and wrote to each other across time and distance?

We are moved, we smile, we laugh, we identify…

Participation is free but necessary, and goes entirely to the artists.

The bar will be open to all before and after the show.

To ensure a comfortable 40-seat capacity, free reservations are required.

German :

Claude Leclerc und Michel Lanot präsentieren ihr Lesespektakel Lettres d’Amour

Sie haben sich geliebt und sich über Zeit und Entfernungen hinweg geschrieben?

Man ist gerührt, man lächelt, man lacht, man identifiziert sich…

Der Eintritt ist frei, aber notwendig und geht vollständig an die Künstler.

In der Bar können Sie sich vor und nach der Vorstellung austauschen.

Die kostenlose Reservierung ist obligatorisch, um den Komfort von 40 Plätzen zu gewährleisten.

Italiano :

Claude Leclerc e Michel Lanot presentano la loro lettura scenica Lettres d’Amour (Lettere d’amore)

Si sono amati e si sono scritti attraverso il tempo e la distanza?

Ci commuoviamo, sorridiamo, ridiamo, ci identifichiamo…

La partecipazione è gratuita ma necessaria e va interamente agli artisti.

Ci sarà un bar per socializzare prima e dopo lo spettacolo.

Per rispettare la capienza di 40 posti, la prenotazione è obbligatoria.

Espanol :

Claude Leclerc y Michel Lanot presentan su lectura dramatizada Lettres d’Amour (Cartas de amor)

Se amaban y se escribían a través del tiempo y la distancia..

Nos emocionamos, sonreímos, reímos, nos identificamos…

La participación es gratuita pero necesaria, y se destina íntegramente a los artistas.

Habrá un bar para socializar antes y después del espectáculo.

Para respetar el cómodo aforo de 40 plazas, la reserva gratuita es obligatoria.

L’événement Carrefour des Arts Lettres d’amour Gramat a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Vallée de la Dordogne