Carrefour des Arts Lire et faire lire Avenue Paul Mazet Gramat

Carrefour des Arts Lire et faire lire samedi 11 octobre 2025.

Avenue Paul Mazet 40 avenue du 11 novembre 1918 Gramat Lot

11:00:00

2025-10-11

Pour célébrer ses 25 ans, Lire et faire lire organise une grande lecture simultanée dans toute la France, en métropole, en outre-mer, mais aussi au Canada, en Suisse et en Pologne.

Pendant 25 minutes, les bénévoles offriront un moment de lecture à voix haute aux enfants et à leurs familles, dans les écoles, crèches, bibliothèques, parcs et autres lieux publics, ainsi qu’à la radio.

Lire et faire lire, c’est 17 500 bénévoles qui interviennent chaque année auprès de 640 000 enfants, dans plus de 12 000 structures éducatives, sociales et culturelles à travers la France.

Le 11 octobre à 11 heures, Lire et faire lire donne de la voix au Carrefour des Arts de Gramat, une action symbolique, joyeuse et généreuse pour faire entendre que la lecture est un plaisir et un lien fort entre les générations.

L’entrée est libre et gratuite, ralliez le mouvement en venant nombreux !

English :

To celebrate its 25th anniversary, Lire et faire lire is organizing a large-scale simultaneous reading across France, in mainland France and overseas, as well as in Canada, Switzerland and Poland.

For 25 minutes, volunteers will be reading aloud to children and their families in schools, crèches, libraries, parks and other public places, as well as on the radio.

Lire et faire lire involves 17,500 volunteers working with 640,000 children every year, in over 12,000 educational, social and cultural structures across France.

On October 11 at 11 a.m., Lire et faire lire will raise its voice at the Carrefour des Arts in Gramat, in a symbolic, joyful and generous action to show that reading is a pleasure and a strong link between generations.

Admission is free, so join the movement and come one, come all!

German :

Zur Feier seines 25-jährigen Bestehens organisiert Lire et faire lire eine große Simultanlesung in ganz Frankreich, im Mutterland, in Übersee, aber auch in Kanada, in der Schweiz und in Polen.

25 Minuten lang werden Freiwillige Kindern und ihren Familien in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken, Parks und an anderen öffentlichen Orten sowie im Radio vorlesen.

Lire et faire lire, das sind 17.500 Freiwillige, die jedes Jahr 640.000 Kinder in über 12.000 Bildungs-, Sozial- und Kultureinrichtungen in ganz Frankreich betreuen.

Am 11. Oktober um 11 Uhr gibt Lire et faire lire im Carrefour des Arts in Gramat seine Stimme ab eine symbolische, fröhliche und großzügige Aktion, um deutlich zu machen, dass Lesen Spaß macht und eine starke Verbindung zwischen den Generationen darstellt.

Der Eintritt ist frei und kostenlos, schließen Sie sich der Bewegung an, indem Sie zahlreich erscheinen!

Italiano :

Per celebrare il suo 25° anniversario, Lire et faire lire organizza una lettura simultanea su larga scala in tutta la Francia, nel continente e all’estero, oltre che in Canada, Svizzera e Polonia.

Per 25 minuti, i volontari leggeranno ad alta voce ai bambini e alle loro famiglie nelle scuole, negli asili nido, nelle biblioteche, nei parchi e in altri luoghi pubblici, oltre che alla radio.

Lire et faire lire coinvolge 17.500 volontari che lavorano con 640.000 bambini ogni anno, in più di 12.000 strutture educative, sociali e culturali in tutta la Francia.

L’11 ottobre alle 11, Lire et faire lire darà voce alla lettura al Carrefour des Arts di Gramat, in un’azione simbolica, gioiosa e generosa per dimostrare che la lettura è un piacere e un forte legame tra le generazioni.

L’ingresso è gratuito, quindi venite e partecipate al divertimento!

Espanol :

Para celebrar su 25 aniversario, Lire et faire lire organiza una lectura simultánea a gran escala en toda Francia, tanto en la Francia continental como en ultramar, así como en Canadá, Suiza y Polonia.

Durante 25 minutos, voluntarios leerán en voz alta a los niños y sus familias en escuelas, guarderías, bibliotecas, parques y otros lugares públicos, así como en la radio.

Lire et faire lire cuenta con 17.500 voluntarios que trabajan con 640.000 niños cada año, en más de 12.000 estructuras educativas, sociales y culturales de toda Francia.

El 11 de octubre a las 11h, Lire et faire lire dará voz a la lectura en el Carrefour des Arts de Gramat, en una acción simbólica, alegre y generosa para demostrar que leer es un placer y un fuerte vínculo entre generaciones.

La entrada es gratuita, ¡así que venga y participe!

