Carrefour des Arts Portes ouvertes! Avenue Paul Mazet Gramat

Avenue Paul Mazet 40 avenue du 11 novembre 1918 Gramat Lot

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Le Carrefour des Arts Ouvre ses portes aux peintres locaux

Le Carrefour des Arts Ouvre ses portes aux peintres locaux. Ils vous proposent de vous initier au dessin, découvrir et partager leur passion.

Un espace de découverte, vous permettant de regarder l’artiste travailler, des ateliers d’initiation permettant de rencontrer différentes techniques artistiques. Plus qu’une journée portes ouvertes, une journée découverte !

Comme à l’accoutumée, cette rencontre se veut conviviale et librement accessible à tous.

Et si de nouveaux talents naissaient au Carrefour des Arts ? .

Avenue Paul Mazet 40 avenue du 11 novembre 1918 Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

Carrefour des Arts opens its doors to local painters

German :

Carrefour des Arts Öffnet seine Türen für lokale Maler

Italiano :

Il Carrefour des Arts apre le sue porte ai pittori locali

Espanol :

El Carrefour des Arts abre sus puertas a los pintores locales

