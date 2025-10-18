Carrefour des Arts Spectacle Freï-Trott Avenue Paul Mazet Gramat

Avenue Paul Mazet 40 avenue du 11 novembre 1918 Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Tout commence comme une publicité une bande d’enfants, pleins d’énergie et de malice, présentent la Freï-Trott, une trottinette magique qui incarne la liberté. Mais derrière cette façade ludique, ils décident de fonder un club de trottinettes. Très vite, leur jeu d’enfants prend une allure de réunion d’affaires ils parlent d’investisseurs, de parts de marché, de stratégie, comme de véritables adultes en train de bâtir une entreprise. Mais peu à peu, un doute s’installe…

Participation libre mais nécessaire, intégralement destinée à la troupe.

Le bar associatif vous permettra d’échanger avant et après le spectacle.

Afin de respecter la jauge de confort de 40 places, la réservation gratuite est obligatoire. .

Avenue Paul Mazet 40 avenue du 11 novembre 1918 Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

It all starts like an advertisement: a group of children, full of energy and mischief, present the Freï-Trott, a magical scooter that embodies freedom

German :

Alles beginnt wie ein Werbespot: Eine Gruppe energiegeladener Kinder präsentiert den Freï-Trott, einen magischen Roller, der die Freiheit verkörpert

Italiano :

Tutto inizia come uno spot pubblicitario: una banda di bambini, pieni di energia e di malizia, presenta il Freï-Trott, un monopattino magico che incarna la libertà

Espanol :

Todo empieza como un anuncio: una pandilla de niños, llenos de energía y travesuras, presentan el Freï-Trott, un patinete mágico que encarna la libertad

