Carrefour des Associations Route du Stade Parking du gymnase Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Sport, culture, loisirs, détente… le carrefour des associations vous permettra de découvrir toutes les activités possibles pour l’année 2025/2026 !

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 16 08 72

English :

Sport, culture, leisure, relaxation… the « carrefour des associations » will enable you to discover all the possible activities for the year 2025/2026!

German :

Sport, Kultur, Freizeit, Entspannung… Auf dem « carrefour des associations » können Sie alle möglichen Aktivitäten für das Jahr 2025/2026 entdecken!

Italiano :

Sport, cultura, tempo libero, relax… il crocevia delle associazioni vi permetterà di scoprire tutte le attività possibili per l’anno 2025/2026!

Espanol :

Deporte, cultura, actividades de ocio, descanso… ¡el cruce de asociaciones le permitirá descubrir todas las actividades posibles para el año 2025/2026!

