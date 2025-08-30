Carrefour des associations Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay

Carrefour des associations Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay samedi 30 août 2025.

Carrefour des associations

Jardin Henri Vinay 5, cours Victor Hugo Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Rendez-vous en extérieur au Jardin Henri Vinay pour le traditionnel Carrefour des associations de la rentrée, samedi 30 août 2025. C’est le rendez-vous pour choisir une activité et rencontrer les associations !

Jardin Henri Vinay 5, cours Victor Hugo Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40

English :

Join us outdoors at Jardin Henri Vinay for the traditional Carrefour des associations de la rentrée, on Saturday August 30, 2025. It’s the place to go to choose an activity and meet the associations!

German :

Am Samstag, den 30. August 2025, treffen Sie sich im Freien im Jardin Henri Vinay zum traditionellen « Carrefour des associations » (Vereinsmarkt) zu Beginn des Schuljahres. Dies ist der Treffpunkt, um eine Aktivität auszuwählen und die Vereine zu treffen!

Italiano :

Unitevi a noi all’aperto al Jardin Henri Vinay per il tradizionale Carrefour des associations de la rentrée sabato 30 agosto 2025. È il luogo ideale per scegliere un’attività e incontrare le associazioni!

Espanol :

Únase a nosotros al aire libre en el Jardin Henri Vinay para el tradicional Carrefour des associations de la rentrée el sábado 30 de agosto de 2025. ¡Es el lugar perfecto para elegir una actividad y conocer a las asociaciones!

