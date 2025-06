J’veux du Soleil électrise le Carrefour des Cloÿs – CARREFOUR DES CLOŸS PARIS 21 juin 2025

AU PROGRAMME : 5 GROUPES, 5 AMBIANCES

18h30 – Les Kardetons , la chorale survitaminée haute en couleur et en décibels revient pour chauffer le bitume avec des reprises françaises et anglo-saxonnes !

19h30 – Lasabb' : De Polnareff à Amy Winehouse, Lasabb' revisite les grands classiques avec style et émotion et comme la musique, c'est encore mieux à plusieurs, il partagera la scène avec des invités surprises !

20h45 – Private Pepper : l'ovni musical à cheval entre les continents et les styles est prêt à t'enchanter entre chanson, groove, rock et folk,… t'as compris, c'est inclassable et c'est un régal !

22h00 – No Sugar Please : De la batterie, des riffs, une voix qui envoie, en bref un cocktail rock/alternatif des années 90/2000 qui te fera danser à coup sûr !

23h15 – ZiCaDaBra : 10 ans qu'ils enchantent la chanson populaire et poétique avec swing, style et une pâte sonore bien à eux, pour une touche finale pleine de magie !

Pour remplir ton ventre et tes verres , tu peux compter sur nos partenaires, la Brasserie Au Bon Coin et la Maison Sec Sizin, sans qui la soirée ne serait pas possible !

ÇA SE PASSE…. • Le Samedi 21 juin 2025

• De 18h30 à 00h00

• Au Carrefour des Cloÿs (34 rue Montcalm, Paris 18e)

• Et c’est gratuit, convivial, solaire et musical à souhait !

SPOILER : t’as pas envie de louper ça !

Le samedi 21 juin 2025

de 18h30 à 23h59

gratuit Tout public.

CARREFOUR DES CLOŸS 34 rue Montcalm 75018 PARIS

METS DU SOLEIL DANS TES OREILLES. Pour cette 14e édition, J’veux du Soleil et sa clique débarquent le samedi 21 juin au Carrefour des Cloÿs (Paris 18e) avec une Fête de la Musique plus riche et plus enflammée que jamais. Au menu : une chorale, des guitares, du rock, des accordéons, une batterie, des tubes incontournables, de la bière et bien sûr du soleil !