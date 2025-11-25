Carrefour des engagés La Cômerie Marseille 6e Arrondissement

Carrefour des engagés

Mardi 25 novembre 2025 de 18h30 à 22h30. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 18:30:00

fin : 2025-11-25 22:30:00

Date(s) :

2025-11-25

Carrefour des Engagés Édition spéciale journée contre les violences faites aux femmes.

Le 25 novembre n’est pas une date comme les autres. C’est un jour pour se rassembler, s’informer et agir. La Journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles nous rappelle que, collectivement, nous avons le pouvoir de faire reculer ce fléau.



Un rendez-vous citoyen à ne pas manquer

À cette occasion, la Mairie de Marseille organise une nouvelle édition du Carrefour des Engagés, le lundi 25 novembre de 18h30 à 22h30 à la Comerie.

Une soirée ouverte à toutes et tous, pensée comme un moment de rencontre, de solidarité et d’engagement.



Les associations marseillaises qui accompagnent chaque jour les femmes victimes de violences seront présentes pour présenter leurs actions, échanger avec le public, et pourquoi pas accueillir de nouveaux bénévoles prêts à s’impliquer à leurs côtés.

Parce que chacun, à son échelle, peut agir. La soirée se poursuivra avec un spectacle engagé et sensible, une invitation à changer notre regard et à imaginer une société plus juste, plus respectueuse et plus humaine.

Un moment fort, à la fois émouvant et porteur d’espoir, pour rappeler que la lutte contre les violences faites aux femmes est l’affaire de toutes et tous.







Le programme

Présentation des associations partenaires



Solidarité Femmes 13 co-organisatrice du festival “J’crains dégun”



Weblame Plateforme de recensement des violences



La Maison des femmes



L’Auberge marseillaise



HAS (Habitat Alternatif Social)



…et d’autres associations



Pour clôturer cette soirée engagée la chorale féministe “Tutte Quante” fera vibrer la Comerie de sa voix collective et combative.





Les objectifs de cette édition

Sensibiliser aux violences faites aux femmes



Engager et recruter des bénévoles pour les associations présentes



Rendre visibles les associations engagées et nos pouvoirs d’agir collectifs





Une soirée forte, solidaire et inspirante -juliette parce qu’ensemble, nous pouvons faire reculer les violences et faire grandir l’espoir. .

La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 15 84

English :

Carrefour des Engagés ? Special edition: day against violence against women.

German :

Carrefour des Engagés ? Sonderausgabe: Tag gegen Gewalt gegen Frauen.

Italiano :

Carrefour des Engagés? Edizione speciale: giornata contro la violenza sulle donne.

Espanol :

Carrefour des Engagés ? Edición especial: día contra la violencia hacia las mujeres.

L’événement Carrefour des engagés Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille