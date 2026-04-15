Carrefour des langues, Médiathèque Ormédo, Orvault

Carrefour des langues Mercredi 6 mai, 18h30 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00

Avec la participation des animatrices bénévoles Melba, Nicole, Jacqueline, Sophie, Isabelle et Véronique

Vous avez appris une ou deux langues vivantes. Mais il vous manque un peu de pratique. Ormédo vous propose un rendez-vous mensuel pour parler anglais, allemand ou espagnol. Des séances décontractées, parfois accompagnées d’une dégustation aux couleurs de la langue choisie. Nul besoin de manier la grammaire anglaise ou les conjugaisons espagnoles à la perfection pour participer, en toute décontraction.

Le mercredi 6 mai, un rendez-vous spécial est proposé, le « Carrefour des langues » où les trois ateliers de conversation sont invités à Ormédo à la même heure, pour partager, après la séance, une collation européenne.

Le « Carrefour des langues » est peut-être pour vous l’occasion de venir découvrir les ateliers de conversation. N’hésitez plus ! Tous les niveaux sont acceptés, sauf les débutants.

Mercredi 6 mai · 18h30 · durée 1h30 · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Une rencontre entre anglais, allemand et espagnol langues rencontre