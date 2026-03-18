Carrefour des langues Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Mercredi 6 mai · 18h30 · durée 1h30 · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte

Avec la participation des animatrices bénévoles Melba, Nicole, Jacqueline, Sophie, Isabelle et VéroniqueVous avez appris une ou deux langues vivantes. Mais il vous manque un peu de pratique. Ormédo vous propose un rendez-vous mensuel pour parler anglais, allemand ou espagnol. Des séances décontractées, parfois accompagnées d’une dégustation aux couleurs de la langue choisie. Nul besoin de manier la grammaire anglaise ou les conjugaisons espagnoles à la perfection pour participer, en toute décontraction.Le mercredi 6 mai, un rendez-vous spécial est proposé, le « Carrefour des langues » où les trois ateliers de conversation sont invités à Ormédo à la même heure, pour partager, après la séance, une collation européenne.Le « Carrefour des langues » est peut-être pour vous l’occasion de venir découvrir les ateliers de conversation. N’hésitez plus ! Tous les niveaux sont acceptés, sauf les débutants.Mercredi 6 mai · 18h30 · durée 1h30 · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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