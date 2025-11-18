Carrefour des métiers de l’industrie Lycée Léonard de Vinci Soissons

Carrefour des métiers de l’industrie Mardi 18 novembre, 08h30 Lycée Léonard de Vinci Aisne

Carrefour des métiers de l’industrie au lycée Léonard de Vinci de Soissons .

Visite des plateaux techniques où vous attedent professeurs, élèves et entreprises pour discuter avec vous autour des émtiers de l’industrie .

Nous ouvrons les portes de l’établissement aux collégiens en recherche d’orientation mais également aux adultes en quête des renseignements sur les métiers de l’industie ( electricité, usinage , maintenance industrielle, automatisme, chaudronneire, modelage et mécanique automobile)

Les partenaires de l’emploi seront également présents pour vous accompagner et répodnre à vos questions .

Lycée Léonard de Vinci 1 espace Jean Guerland 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

