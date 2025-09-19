Carrefour des métiers des armées et de la sécurité (Carrefour Brive Ouest) Brive-la-Gaillarde
Carrefour des métiers des armées et de la sécurité (Carrefour Brive Ouest) Brive-la-Gaillarde vendredi 19 septembre 2025.
Carrefour des métiers des armées et de la sécurité (Carrefour Brive Ouest)
Avenue du Teinchurier Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-19 2025-09-20
Présentation des matériels, animations, informations sur les carrières.
Centre commercial Carrefour Brive Ouest. .
Avenue du Teinchurier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 78 79
English : Carrefour des métiers des armées et de la sécurité (Carrefour Brive Ouest)
German : Carrefour des métiers des armées et de la sécurité (Carrefour Brive Ouest)
Italiano :
Espanol :
L’événement Carrefour des métiers des armées et de la sécurité (Carrefour Brive Ouest) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-28 par Brive Tourisme