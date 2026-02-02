Carrefour des métiers du maritime Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Carrefour des métiers du maritime

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-02-12

8h30 9h café d’accueil

9h 9h45 Temps fort à destination des exposants ⟶ Intervention de la DDETS (Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) et de la mission locale sur le travail des mineurs et l’accueil des stagiaires.

10h 12h15 Ouverture aux établissements scolaires du territoire.

12h15 13h45 Temps d’échanges autour d’un repas offert par NPB.

13h45 16h45 Ouverture aux établissements scolaires du territoire.

18h 19h30 Conférence en partenariat avec Quimper Cornouaille Développement “Les plaisances en Cornouaille, entre tradition et innovation” .

