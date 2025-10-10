Carrefour des Talents Héloïse Pia Humour au rive Droite – Le Rive Droite Saintes

Carrefour des Talents Héloïse Pia Humour au rive Droite – Le Rive Droite Saintes vendredi 10 octobre 2025.

Le Rive Droite 72, avenue Gambetta Saintes Charente-Maritime

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Début : 2025-10-10 20:45:00

fin : 2025-10-10 23:00:00

2025-10-10

Un one-woman show hilarant sur les joies (et galères) d’être femme. Héloïse Pia dézingue avec talent les clichés. À ne pas manquer !

Le Rive Droite 72, avenue Gambetta Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 61 13 95 alain.abril17@orange.fr

English :

A hilarious one-woman show about the joys (and hardships) of being a woman. Héloïse Pia debunks clichés with talent. Not to be missed!

German :

Eine urkomische One-Woman-Show über die Freuden (und Mühsal) des Frau-Seins. Héloïse Pia zerpflückt mit Talent die Klischees. Nicht verpassen!

Italiano :

Un esilarante one-woman show sulle gioie (e le difficoltà) dell’essere donna. Héloïse Pia fa esplodere i luoghi comuni con talento. Da non perdere!

Espanol :

Un divertidísimo espectáculo unipersonal sobre las alegrías (y dificultades) de ser mujer. Héloïse Pia hace estallar los tópicos con talento. No se lo pierda

