Carrefour des Talents Julie Lagarrigue Chanson au rive Droite 72 avenue Gambetta Saintes
Carrefour des Talents Julie Lagarrigue Chanson au rive Droite 72 avenue Gambetta Saintes vendredi 21 novembre 2025.
Carrefour des Talents Julie Lagarrigue Chanson au rive Droite
72 avenue Gambetta 17100 Saintes Charente-Maritime
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:45:00
fin : 2025-11-21 23:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Chanson française humaniste portée par une voix douce et engagée. Julie Lagarrigue, entre Barbara et Anne Sylvestre.
.
72 avenue Gambetta 17100 Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 61 13 95 alain.abril17@orange.fr
English :
A humanist French song with a gentle, committed voice. Julie Lagarrigue, somewhere between Barbara and Anne Sylvestre.
German :
Humanistisches französisches Lied, das von einer sanften und engagierten Stimme getragen wird. Julie Lagarrigue, zwischen Barbara und Anne Sylvestre.
Italiano :
Una canzone francese umanista con una voce gentile e impegnata. Julie Lagarrigue, a metà strada tra Barbara e Anne Sylvestre.
Espanol :
Una canción francesa humanista con una voz suave y comprometida. Julie Lagarrigue, a medio camino entre Barbara y Anne Sylvestre.
L’événement Carrefour des Talents Julie Lagarrigue Chanson au rive Droite Saintes a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge