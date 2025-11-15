Carrefour des transitions 3ème journée Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Carrefour des transitions 3ème journée

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-11-15 11:30:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

Journée festive, de partage, de réflexion et conviviale dans le cadre du Carrefour des transitions, avec au programme

– 11h à 14h Brunch musical engagé

Menu soupe sucrée, kouign froment/blé noir, gâteaux pommes chocolat compote de pommes à la vanille de Tahiti) Prix libre sur réservations: paysbigoudentransition.fr

Musique chansons, poèmes, textes Michel Suzzarini, Sarah L’Haridon, Marion Haas, Stéphane Cozon, Evenyne Méhat, Dominique Jolfre, Henri Bihan, Caroline Bourdais, et deux chorales Les Piaffes, Esclandre

– 14H30 à 18h Témoignages citoyens

Des citoyen.ne.s viendront témoigner et nous dire ce quei les a amenés à s’engager: Indignation, inquiétude, injustice, passion…?

Connues ou moins connues, elles sont engagées dans les associations, professionnellement, en politique, ou pour une cause qui leur paraît juste…

Nicole Le Garrec, Alain Goutal, Pierre Canévet, Guirec Le Meur, Catherine le Gall, Alexis Lapert, Isabelle Hingant, Bernard Trebern…

Animation et interaction Vincent Bonnecase et Anne-Emmanuelle Leminous

Suivie s’une soirée proposée par l’association Yad’la Joa.

Organisé par Pays bigouden en transition, Sur un Air de Terre, le Café associatif bigouden et Ya d’la Joa .

