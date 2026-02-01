Carrefour Juniors Centre aéré pendant les vacances d’hiver Carrefour Juniors Metz
Carrefour Juniors Centre aéré pendant les vacances d’hiver
Carrefour Juniors 3 Rue Marchant Metz Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-16 08:00:00
fin : 2026-02-27 17:45:00
2026-02-16 2026-02-23
L’accueil de loisirs Carrefour Juniors accueille tous les enfants de 3 à 14 ans !
Activités variées découverte culturel, éveil artistique, jeux collectifs en plein air, éveil musical, sorties culturelles (FRAC, musée de la Cour d’Or Eurométropole de Metz, Centre Pompidou-Metz, expositions), contes, activités d’expression corporelle, théâtrale, ou manuelle.Enfants
Carrefour Juniors 3 Rue Marchant Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 75 07 26
English :
Carrefour Juniors welcomes all children aged 3 to 14!
Varied activities: cultural discovery, artistic awakening, outdoor group games, musical awakening, cultural outings (FRAC, Musée de la Cour d’Or Eurométropole de Metz, Centre Pompidou-Metz, exhibitions), storytelling, physical, theatrical or manual expression activities.
