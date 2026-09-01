Carrefour Maillot – Journées Européennes du Patrimoine Route de Maillot Sens

Informations pratiques

Sens

Carrefour Maillot – Journées Européennes du Patrimoine

Route de Maillot Carrefour Maillot Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Programme :

– Visite du Carrefour Maillot, une icône de l’architecture moderne

Dimanche à 10h

Classé monument historique depuis 2011, ce centre commercial visionnaire signé Claude Parent est une prouesse de l’architecture contemporaine. Pour la première fois, le public est invité à explorer ce lieu devenu emblématique du paysage urbain. .

Route de Maillot Carrefour Maillot Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : Carrefour Maillot – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Carrefour Maillot – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Sens et Sénonais