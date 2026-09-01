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Carrefour Maillot – Journées Européennes du Patrimoine Route de Maillot Sens

samedi 19 septembre 2026 · Route de Maillot · Sens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de Maillot
Adresse
Carrefour Maillot
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

Carrefour Maillot – Journées Européennes du Patrimoine

Route de Maillot Carrefour Maillot Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Programme :
– Visite du Carrefour Maillot, une icône de l’architecture moderne
Dimanche à 10h
Classé monument historique depuis 2011, ce centre commercial visionnaire signé Claude Parent est une prouesse de l’architecture contemporaine. Pour la première fois, le public est invité à explorer ce lieu devenu emblématique du paysage urbain.   .

Route de Maillot Carrefour Maillot Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49  contact@tourisme-sens.com

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English : Carrefour Maillot – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Carrefour Maillot – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Sens et Sénonais

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