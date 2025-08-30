Carrément chiffronnée La Nouvelle Perception Tréguier

Carrément chiffronnée La Nouvelle Perception Tréguier samedi 30 août 2025.

Carrément chiffronnée

La Nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 18:00:00

fin : 2025-08-30 19:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Disons le tout net, il s’agit d’un spectacle mathématique ludique, musical et joyeux… juste avant la rentrée !

On y apprend entre autre que Pythagore était un mage à la cuisse d’or, que Brahmagupta, poète et astronome indien par une nuit noire a inventé le zéro ce qui n’est pas rien -, que compter les moutons n’est pas simple quand les nombres n’existent pas encore et que les belges comme les mayas et les égyptiens ont parfois une numération additive… .

La Nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Carrément chiffronnée Tréguier a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose