Carrément cube Théâtre d’Auxerre Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Carrément cube

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 11:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Remettre de la rondeur dans nos vies à l’aide de cubes ? C’est le défi de ce spectacle de danse pour tout petits, qui joue d’un décor ingénieux pour créer de nouveaux espaces de liberté.

Trop souvent, l’existence passe de boîte en boîte… Du lit a` la chambre, de la cuisine a` la table, de la classe au coffre a` ranger… Pour rêver à un quotidien moins carré, les danseuses d’Hanoumat Compagnie ont composé une scénographie de cubes et imaginé une palette de situations chorégraphiques voire acrobatiques pour les explorer. Du plus grand qui les abrite au plus petit, enfilé comme un bracelet, en passant par le plus mou… Autant de volumes qu’elles approchent ou traversent quand elles n’y disparaissent pas comme par magie… Carrément bluffant ! .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Carrément cube

L’événement Carrément cube Auxerre a été mis à jour le 2026-09-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)