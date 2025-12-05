Carrément toujours 2025 galerie 4 Barbier Nîmes

Carrément toujours 2025

galerie 4 Barbier 4 rue Maubet Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-01-04 21:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Tous les ans, 4,BARBIER organise sous différents intitulés une exposition de groupe offerte aux adhérents de l’association et du réseau européen “KANIBAL’HOPOX”.

.

galerie 4 Barbier 4 rue Maubet Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 6 41 97 48 78 galerie.4barbier@free.fr

English :

Every year, 4,BARBIER organizes a group exhibition under different headings, offered to members of the association and the European ?KANIBAL?HOPOX? network.

L’événement Carrément toujours 2025 Nîmes a été mis à jour le 2025-11-26 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes