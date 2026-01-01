Carrier Bags of Power – Young Joo Lee à la Cité internationale des arts Cité internationale des arts Paris

« Les œuvres dans Carrier Bags of Power1 ont été réalisées après la naissance de ma fille. La grossesse et l’accouchement m’ont fait prendre conscience que chacun de nous est façonné par une lignée – nos mères, leurs corps, leur amour, leur endurance et leurs luttes. Les corps des femmes sont des paniers : des réceptacles de vie, de mémoire et de soin, et non des instruments de conquête.

Devenir mère m’a donné le désir d’un autre ordre social, dans lequel le soin n’est ni un travail privé ni une vertu morale, mais un principe de pouvoir. Pour tendre vers cela, j’ai commencé à déconstruire les symboles de l’autorité spirituelle et temporelle : les hiérarchies inscrites dans la religion, les récits de la création et la politique contemporaine, où une figure unique se tient au-dessus des autres êtres vivants.

À partir de là, j’ai commencé à m’intéresser à des sociétés non patriarcales, à savoir des communautés matrilinéaires et matrifocales qui ont perduré malgré la mondialisation, qui est souvent un processus de patriarcalisation en soi.

Elles offrent des exemples vivants de structures alternatives : écologiquement durables, égalitaires du point de vue du genre et fondées sur la communauté, où les femmes, les enfants et les personnes âgées sont valorisées.

À travers ces œuvres, je propose une base pour repenser la détention du pouvoir et pour construire des structures capables de soutenir un monde organisé autour du soin. » – Young Joo Lee

1 En référence à l’essai d’Ursula K. Le Guin, The Carrier Bag Theory of Fiction [La Théorie de la Fiction-Panier], 1986



Site du Marais → Vitrine

Cité internationale des arts

La Cité internationale des arts présente l’installation « Carrier Bags of Power » de Young Joo Lee, du 21 janvier au 21 février 2026 dans la Vitrine.

Du mercredi 21 janvier 2026 au samedi 21 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-21T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-21T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-21T10:00:00+02:00_2026-01-21T19:00:00+02:00;2026-01-22T10:00:00+02:00_2026-01-22T19:00:00+02:00;2026-01-23T10:00:00+02:00_2026-01-23T19:00:00+02:00;2026-01-24T10:00:00+02:00_2026-01-24T19:00:00+02:00;2026-01-26T10:00:00+02:00_2026-01-26T19:00:00+02:00;2026-01-27T10:00:00+02:00_2026-01-27T19:00:00+02:00;2026-01-28T10:00:00+02:00_2026-01-28T19:00:00+02:00;2026-01-29T10:00:00+02:00_2026-01-29T19:00:00+02:00;2026-01-30T10:00:00+02:00_2026-01-30T19:00:00+02:00;2026-01-31T10:00:00+02:00_2026-01-31T19:00:00+02:00;2026-02-02T10:00:00+02:00_2026-02-02T19:00:00+02:00;2026-02-03T10:00:00+02:00_2026-02-03T19:00:00+02:00;2026-02-04T10:00:00+02:00_2026-02-04T19:00:00+02:00;2026-02-05T10:00:00+02:00_2026-02-05T19:00:00+02:00;2026-02-06T10:00:00+02:00_2026-02-06T19:00:00+02:00;2026-02-07T10:00:00+02:00_2026-02-07T19:00:00+02:00;2026-02-09T10:00:00+02:00_2026-02-09T19:00:00+02:00;2026-02-10T10:00:00+02:00_2026-02-10T19:00:00+02:00;2026-02-11T10:00:00+02:00_2026-02-11T19:00:00+02:00;2026-02-12T10:00:00+02:00_2026-02-12T19:00:00+02:00;2026-02-13T10:00:00+02:00_2026-02-13T19:00:00+02:00;2026-02-14T10:00:00+02:00_2026-02-14T19:00:00+02:00;2026-02-16T10:00:00+02:00_2026-02-16T19:00:00+02:00;2026-02-17T10:00:00+02:00_2026-02-17T19:00:00+02:00;2026-02-18T10:00:00+02:00_2026-02-18T19:00:00+02:00;2026-02-19T10:00:00+02:00_2026-02-19T19:00:00+02:00;2026-02-20T10:00:00+02:00_2026-02-20T19:00:00+02:00;2026-02-21T10:00:00+02:00_2026-02-21T19:00:00+02:00

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

https://www.citeinternationaledesarts.fr/ +33142787172 contact@citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis http://www.facebook.com/citedesartsparis



Afficher la carte du lieu Cité internationale des arts et trouvez le meilleur itinéraire

