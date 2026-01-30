Carrier live A/V + Panchronics A/V à la Communale St-Ouen Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Guy Brewer est un artiste qui se définit par l’exploration, évoluant aux marges de la musique électronique pour brouiller les frontières et défier les attentes. En 2023, après avoir quitté Berlin pour Anvers, il abandonne son alias Shifted et se consacre pleinement à la création d’un nouveau projet sous le nom de Carrier.

Fort d’un passif de producteur marqué par une exploration et une réinvention constantes, ce projet distille les influences de l’âge d’or de la drum & bass, de la dub techno et de l’électronique expérimentale en une approche unifiée qui privilégie l’espace, la simplicité et l’atmosphère, plutôt que le respect des genres.

—-

Panchronics est la première d’un projet de performance audio-visuelle et chorégraphique imaginé par l’artiste visuelle Camille Giunti (Fatale Furylax), le compositeur et artiste sonore Eloi Pétillon (Trois-Quarts Taxi System) et la danseuse Paola Petit-Brisson.

La thématique du live se base sur une narration inspirée des espèces dites panchroniques dont les histoires résonnent avec nos pratiques de distorsions de réalités, de création de paysages et d’images surréalistes.

Dans le club pour les lives immersifs de Communale St-Ouen, la scène se transforme en zone de mutation, un espace où les formes artistiques se déplacent, se frottent et se réinventent. Pensé pour accueillir des projets qui prennent le temps d’installer des atmosphères et de déplacer les repères, le club devient le terrain idéal pour des performances qui jouent avec l’espace, le corps et la perception. Cette soirée s’inscrit dans cette logique d’exploration et de porosité entre les disciplines.

Le jeudi 23 avril 2026

de 20h00 à 23h00

payant

à partit de 12€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T20:00:00+02:00_2026-04-23T23:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/chorale-de-noel-par-some-voices/



Afficher la carte du lieu Communale Saint-Ouen et trouvez le meilleur itinéraire

