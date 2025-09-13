Carrière de Mollets, ses fossiles et la mer ! Doux

Ancienne carrière de Mollets Doux Deux-Sèvres

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et DSNE organisent une sortie nature à l’ancienne Carrière de Mollets. Cette balade découverte s’articulera autour de la thématique des fossiles et de leur reconnaissance sur ce géosite témoin de la présence de la mer il y 160 millions d’années !

Inscription conseillée.

Lieu de RDV donné à l’inscription.

Prévoir chaussures de marche, tenue adaptée à la météo. .

Ancienne carrière de Mollets Doux 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 47 04 91

