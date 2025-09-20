Carrière des Fusillés et Musée de la Résistance Carrière des fusillés et musée de la Résistance Châteaubriant

Carrière des Fusillés et Musée de la Résistance Carrière des fusillés et musée de la Résistance Châteaubriant samedi 20 septembre 2025.

Carrière des Fusillés et Musée de la Résistance 20 et 21 septembre Carrière des fusillés et musée de la Résistance Loire-Atlantique

Entrée libre, contact au 02 40 28 60 36 ou contact.musee.resistance@orange.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation :

1) Carrière des Fusillés

Dans cette carrière, 27 hommes ont été fusillés le 22 octobre 1941 en représailles à l’exécution du Lieutenant-colonel allemand Karl Hotz à Nantes. La sculpture d’Antoine Rohal, qui surplombe le site historique classé, exprime la solidarité et le courage de «Ceux de Châteaubriant». Inscrite au titre des Monuments Historiques, son piédestal intègre 185 alvéoles contenant de la terre récoltée des lieux de Résistance et de Déportation de France et d’Europe. Le parcours mémoriel est complété par une série de 27 stèles, portraits de ces hommes morts pour la France. – 2) Musée de la Résistance

Installé dans l’ancienne ferme à l’entrée du site, dit de La Sablière, une importante collection est présentée, enrichie en permanence par de nombreux dons. Près de 500 pièces sont exposées, parmi lesquelles des documents d’archives – lettres, photographies, affiches, articles de presse – et des objets – vêtements, armes, parachute, poste-radio, vélo -. Sur deux niveaux et à travers trois espaces d’expositions, le musée propose aux visiteurs de partir à la découverte de la Résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale.

Visite libre :

Visite libre le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025 de 14h à 18h + visites guidées. L’entrée et les animations sont gratuites pour tous – sans réservation.

NB : Sous réserve du nombre de participants l’organisation peut être modifiée.

Programme détaillé des 4 visites guidées :

1. La visite incontournable du site historique de la Carrière des Fusillés

> Parcourez avec un guide ce lieu historique castelbriantais emblématique de la Seconde Guerre mondiale

Dans cette carrière, vingt-sept hommes ont été fusillés le 22 octobre 1941 en représailles à l’exécution du lieutenant-colonel Karl Hotz à Nantes. Le même jour, 21 autres otages sont fusillés parmi la liste des

50 noms exigée par les autorités allemandes-nazies. Aujourd’hui la Carrière des Fusillés, site historique classé, rend hommage à ces martyrs de la première heure.

Heure de départ : à 14h (samedi et dimanche)

Lieu de départ : en extérieur – dans la cour du musée Durée : 1h

Les autres visites guidées thématiques au musée de la Résistance

Installé à l’entrée du site de la Carrière des Fusillés depuis 2001, le musée de la Résistance expose une importante collection traitant de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les pièces présentées, de nombreux objets retracent la vie quotidienne dans les camps d’internement, en particulier celui de Choisel à

Châteaubriant, d’autres évoquent la Résistance dans le pays castelbriantais, d’autres encore rendent hommage à la mémoire des 27 otages fusillés le 22 octobre 1941.

2. Découvrez la vie quotidienne dans les camps d’internement

Heure de départ : à 15h (samedi et dimanche)

Lieu de départ : Salle d’accueil du musée (rez-de-chaussée uniquement) – Durée : 40 min

3. Partez sur les traces de la Résistance dans le Pays de Châteaubriant

Heure de départ : à 16h (samedi et dimanche)

Lieu de départ : Petite salle du fond à l’étage (Attention, inaccessible aux PMR)

Durée : 30 min

4. Entrez dans les collections : focus sur un objet du musée

Heure de départ : à 17h (samedi et dimanche)

Lieu de départ : Salle d’accueil du musée (rez-de-chaussée uniquement) – Durée : 20 min

Nouveauté ! Un rallye photos, une activité ludique à faire en famille

Pour cette édition, l’équipe a pensé aux familles et à ses plus jeunes visiteurs (même ceux qui ne savent pas encore lire). Ensemble, petits et grands explorent le lieu à la recherche d’indices cachés. Une surprise offerte à chaque groupe de participants, dans la limite des stocks disponibles.

Heure : de 14h à 18h

Point de départ et d’arrivée : l’accueil du musée

Durée : 30 min à 1h (en fonction de la difficulté choisie)

Carrière des fusillés et musée de la Résistance La Sablière route de Laval, 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 60 36 http://www.musee-resistance-chateaubriant.fr deux expositions sur la 2ème guerre mondiale : une exposition permanente au rez de chaussée sur la vie quotidienne des prisonniers aux camps de Choisel à Châteaubriant, Voves, Rouillé et Aincourt . Au 1er étage :une exposition temporaire intitulée « 1940, entrer en résistance ». à 2 km

Situé sur le site de la Sablière, le musée propose une exposition permanente sur les otages fusillés le 22 octobre 1941, dont Guy Moquet.

© CCCD