Carrières de La Lie Visites et animations gratuites Route des Pérelles La Roche-Vineuse

Carrières de La Lie Visites et animations gratuites Route des Pérelles La Roche-Vineuse samedi 20 septembre 2025.

Carrières de La Lie Visites et animations gratuites

Route des Pérelles Les carrières de la Lie La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visites et animations gratuites travail de l’argile et initiation à la fouille .

Route des Pérelles Les carrières de la Lie La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 38 00 92

English : Carrières de La Lie Visites et animations gratuites

German : Carrières de La Lie Visites et animations gratuites

Italiano :

Espanol :

L’événement Carrières de La Lie Visites et animations gratuites La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2025-09-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)