Carrières des Lumières 2026 Picasso et Frida Kahlo, Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence
Carrières des Lumières 2026 Picasso et Frida Kahlo, Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence vendredi 13 février 2026.
Carrières des Lumières 2026 Picasso et Frida Kahlo
Du 13/02/2026 au 03/01/2027 tous les jours de 10h à 18h, de 9h30 à 18h, de 9h30 à 19h et de 9h à 19h.
Janvier, novembre et décembre de 10h à 18h
Février et mars de 9h30 à 18h
Avril, mai, juin, septembre et octobre de 9h30 à 19h
Juillet et août de 9h à 19h30
Dernière entrée sur place 1h avant la fermeture. Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2026-02-13
Entièrement conçue pour le site immersif des Baux-de-Provence, Picasso, l’art en mouvement propose une mise en scène visuelle et sonore qui sublime les volumes monumentaux et la minéralité des Carrières des Lumières.
Picasso, l’art en mouvement
Programme long 40 minutes.
Cette année, les Carrières des Lumières aux Baux-de-Provence proposent une immersion spectaculaire au cœur de l’œuvre de Pablo Picasso.
Images, couleurs et musiques se déploient sur les parois monumentales de calcaire, révélant la force, la liberté et la modernité de sa création.
Conçue avec l’autorisation de Picasso Administration, l’expérience s’appuie sur plus de 450 œuvres, archives et vidéos, offrant un parcours visuel et sonore à travers les grandes étapes de son œuvre, de l’Espagne à la France, des Demoiselles d’Avignon à Guernica.
Une expérience immersive et émotionnelle, accessible à toutes les générations, pour redécouvrir l’un des maîtres absolus de l’art moderne.
Direction artistique Virginie Martin ; Conception et réalisation Cutback ; Supervision musicale et mixage Start-Rec ; Production Culturespaces Studio®
Frida Kahlo, en plein cœur
Programme court 14 minutes
Plonger dans l’univers de Frida Kahlo, c’est entrer au cœur d’une vie intense, façonnée par la passion, la liberté et la douleur.
Cette expérience immersive invite le visiteur à découvrir l’intimité et la force créatrice de l’artiste mexicaine, à travers une explosion de couleurs, de symboles et d’émotions.
Au fil des projections monumentales, les parois des Carrières des Lumières retracent les grandes étapes de sa vie et de son œuvre, des autoportraits marqués par la souffrance aux tableaux affirmant son identité et son engagement.
Frida Kahlo y transforme la douleur en art, l’intime en universel.
Direction artistique Virginie Martin ; Mise en scène et animation Cutback ; Supervision musicale et mixage Start-Rec ; Production Culturespaces Studio® .
Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Entirely designed for the immersive site of Les Baux-de-Provence, Picasso, The Art of Movement offers a visual and sound scenography that enhances the monumental volumes and the mineral character of the Carrières des Lumières.
L’événement Carrières des Lumières 2026 Picasso et Frida Kahlo Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme des Baux de Provence