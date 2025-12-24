Carrières des Lumières 2026 Picasso et Frida Kahlo, Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence

Carrières des Lumières 2026 Picasso et Frida Kahlo

Du 13/02/2026 au 03/01/2027 tous les jours de 10h à 18h, de 9h30 à 18h, de 9h30 à 19h et de 9h à 19h.

Janvier, novembre et décembre de 10h à 18h

Février et mars de 9h30 à 18h

Avril, mai, juin, septembre et octobre de 9h30 à 19h

Juillet et août de 9h à 19h30

Dernière entrée sur place 1h avant la fermeture.

Début : 2026-02-13

fin : 2027-01-03

2026-02-13

Entièrement conçue pour le site immersif des Baux-de-Provence, Picasso, l’art en mouvement propose une mise en scène visuelle et sonore qui sublime les volumes monumentaux et la minéralité des Carrières des Lumières.

Picasso, l’art en mouvement

Programme long 40 minutes.

Cette année, les Carrières des Lumières aux Baux-de-Provence proposent une immersion spectaculaire au cœur de l’œuvre de Pablo Picasso.

Images, couleurs et musiques se déploient sur les parois monumentales de calcaire, révélant la force, la liberté et la modernité de sa création.

Conçue avec l’autorisation de Picasso Administration, l’expérience s’appuie sur plus de 450 œuvres, archives et vidéos, offrant un parcours visuel et sonore à travers les grandes étapes de son œuvre, de l’Espagne à la France, des Demoiselles d’Avignon à Guernica.

Une expérience immersive et émotionnelle, accessible à toutes les générations, pour redécouvrir l’un des maîtres absolus de l’art moderne.

Direction artistique Virginie Martin ; Conception et réalisation Cutback ; Supervision musicale et mixage Start-Rec ; Production Culturespaces Studio®



Frida Kahlo, en plein cœur

Programme court 14 minutes

Plonger dans l’univers de Frida Kahlo, c’est entrer au cœur d’une vie intense, façonnée par la passion, la liberté et la douleur.

Cette expérience immersive invite le visiteur à découvrir l’intimité et la force créatrice de l’artiste mexicaine, à travers une explosion de couleurs, de symboles et d’émotions.

Au fil des projections monumentales, les parois des Carrières des Lumières retracent les grandes étapes de sa vie et de son œuvre, des autoportraits marqués par la souffrance aux tableaux affirmant son identité et son engagement.

Frida Kahlo y transforme la douleur en art, l’intime en universel.

Direction artistique Virginie Martin ; Mise en scène et animation Cutback ; Supervision musicale et mixage Start-Rec ; Production Culturespaces Studio® .

Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Entirely designed for the immersive site of Les Baux-de-Provence, Picasso, The Art of Movement offers a visual and sound scenography that enhances the monumental volumes and the mineral character of the Carrières des Lumières.

