Carro Click Contest – Quai Vérandy Martigues, 18 mai 2025 07:00, Martigues.

Bouches-du-Rhône

Carro Click Contest Du 18/05 au 24/08/2025, tous les jours.

Participation au concours photo.

Samedi 6 septembre 2025 de 20h30 à 23h.

Soirée festive avec vote final du public. Quai Vérandy Port de Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-05-18

2025-09-06

Les riders multi-supports de Carro organisent en partenariat avec Lou Martègue, un concours de photos gratuit ouvert à tous les photographes amateurs ou professionnels.

Le concours a pour objectif de mettre à l’honneur ce formidable et magnifique espace de liberté Martégal, terrain de jeu privilégié de pratiques nautiques diverses faisant le bonheur des riders, des passants, des photographes, des touristes Le Spot de Surf des Arnettes à Carro (Martigues)… et celui de La Couronne !



Les photos auront pour thème général les Spot de La Couronne-Carro décliné en plusieurs catégories. Les sports nautiques (windsurf, kitesurf, wingfoil, stand-up Paddle, surf, bateaux) mais aussi la mer, la nature, les couchers de soleil, la mode vintage et le style de vie (mode « Lifestyle »). Les prises de vue devront obligatoirement se faire à La Couronne ou à Carro.



Un jury prestigieux et de renom désignera 4 photos par catégorie qui sera ensuite soumis aux votes du public lors d’une grande soirée festive sur le Port de Carro, le 6 septembre dès 20h30.



Soirée du 6 septembre 2025 Vote populaire de 22h à 23h. Présentation des partenaires de l’événement. .

Quai Vérandy Port de Carro

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur carroclickcontest@gmail.com

English :

Carro’s multi-media riders are organizing, in partnership with Lou Martègue, a free photo competition open to all amateur or professional photographers.

German :

Die Multimedia-Fahrer von Carro organisieren in Zusammenarbeit mit Lou Martègue einen kostenlosen Fotowettbewerb, der allen Amateur- und Profifotografen offen steht.

Italiano :

I rider multimediali di Carro, in collaborazione con Lou Martègue, organizzano un concorso fotografico gratuito aperto a tutti i fotografi dilettanti e professionisti.

Espanol :

Los corredores multimedia de Carro organizan, en colaboración con Lou Martègue, un concurso de fotografía gratuito abierto a todos los fotógrafos aficionados o profesionales.

