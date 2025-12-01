Carrousel des Jardiniers Montélimar
Carrousel des Jardiniers Montélimar samedi 13 décembre 2025.
Carrousel des Jardiniers
Place des Clercs Montélimar Drôme
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-13 2025-12-14
Venez tourner, jouer et semer la magie…
Place des Clercs Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr
English :
Come and spin, play and spread the magic…
German :
Kommt und dreht euch, spielt und sät die Magie…
Italiano :
Venite a girare, a giocare e a diffondere la magia…
Espanol :
Ven a girar, jugar y difundir la magia…
