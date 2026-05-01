Plerguer

Carrousel dinatoire

Ecurie de la Ville Morin Plerguer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir notre carrousel équestre réalisé par les élèves de l’écurie. Un spectacle équestre conté, avec une belle histoire,

un repas convivial et gourmand préparé par un traiteur, une expérience unique à partager en famille ou entre amis !

Ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées. On vous attend nombreux !

Inscription avant le 20 mai 06.67.14.21.91 ou ecurielavillemorain@gmail.com .

Ecurie de la Ville Morin Plerguer 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 67 14 21 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Carrousel dinatoire Plerguer a été mis à jour le 2026-05-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel