Carrousel Saint-Lô
Carrousel Saint-Lô vendredi 12 décembre 2025.
Carrousel
Saint-Lô Manche
Dans le cadre de Saint-Lô fête Noël , rendez-vous du 12 au 31 décembre dans le centre-ville de Saint-Lô, pour profiter du carrousel.
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 19h.
Vendredi et samedi de 14h à 20h.
Fermé les lundis et le 25. .
Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00
