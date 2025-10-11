Carry Tatoo Plage Salle du Grand Bleu Carry-le-Rouet

samedi 11 octobre 2025.

Carry Tatoo Plage

Du samedi 11 au dimanche 12 octobre 2025 le dimanche de 11h à 21h. Le samedi de 12h à 22h. Salle du Grand Bleu Plage Du Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

Carry-le-Rouet a le plaisir d’accueillir la 2ème édition de Carry Tatoo Plage. Vous retrouverez sur place plus dizaines de stands de tatoueuses et tatoueurs, avec possibilité de passer sous l’aiguille en cas de coup de coeur !

Salle du Grand Bleu Plage Du Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

English :

Carry-le-Rouet is delighted to welcome the 2nd edition of Carry Tatoo Plage. You’ll find dozens of tattoo stands, with the chance to go under the needle if you fall in love!

German :

Carry-le-Rouet freut sich, die zweite Ausgabe von Carry Tatoo Plage begrüßen zu dürfen. Sie werden vor Ort mehr als ein Dutzend Stände von Tätowiererinnen und Tätowierern vorfinden, mit der Möglichkeit, sich unter die Nadel zu begeben, wenn Sie sich verliebt haben!

Italiano :

Carry-le-Rouet è lieta di ospitare la seconda edizione di Carry Tatoo Plage. Troverete decine di bancarelle di tatuaggi sul posto, con la possibilità di andare sotto l’ago se vi innamorate!

Espanol :

Carry-le-Rouet se complace en acoger la 2ª edición de Carry Tatoo Plage. Encontrará decenas de puestos de tatuajes y, si se enamora, ¡podrá someterse a la aguja!

