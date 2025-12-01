Cars & Apéro Pontpoint
Cars & Apéro Pontpoint dimanche 28 décembre 2025.
Pontpoint Oise
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-28 10:00:00
fin : 2025-12-28 13:00:00
2025-12-28
Rassemblement d’autos et motos d’exceptions! Venez exposer ou admirer ces motos ou voitures uniques .
Parking de la mairie de Pontpoint. .
Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France automotoretrodupagnotte@gmail.com
