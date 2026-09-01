Informations pratiques

Bagnoles de l’Orne Normandie

Cars & coffee et jeux de piste à la découverte de Bagnoles de l’Orne

Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Bagnoles Moteurs classique organise une journée cars & coffee et un Jeu de piste ouvert à tous !

Partez à la découverte de Bagnoles de l’Orne, et de ses environs. A l’issue de notre traditionnel Cars & coffee, et d’un pique-nique tiré du panier, au programme, une carte, des énigmes, un jeu de piste à se creuser les méninges portatives, et bien entendu sans portable !

Participation par équipage de 2 personnes (pilote et navigateur) : 30€ / Carnet de route , documentations et Plaque de Rallye inclus

1/ Programme

9h30-12h00 : Cars & Coffee – libre pour les visiteurs

12h00- 13h30 : Pique-nique sur place (à apporter) ou déjeuner libre en ville pour les participants

13h30 : Briefing Place de la Gare

14h00 – 17h30 : Parcours découverte

18h00 : Remise des Prix .

Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 13 01 48 11 bagnolesmoteursclassiques@gmail.com

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English : Cars & coffee et jeux de piste à la découverte de Bagnoles de l’Orne

L’événement Cars & coffee et jeux de piste à la découverte de Bagnoles de l’Orne Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-09-07 par Destination Touristique Domfront – Bagnoles de l’Orne