Cars – Venez fêter ses 20 ans Cinéma Olympia Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Cars – Venez fêter ses 20 ans

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 8.7 – 8.7 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-10-03 20:50:00

Date(s) :

2026-09-30 2026-10-03 2026-10-04

.

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cars – Venez fêter ses 20 ans

L’événement Cars – Venez fêter ses 20 ans Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS