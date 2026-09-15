AGENDA · Pontarlier
Cars – Venez fêter ses 20 ans Cinéma Olympia Pontarlier
mercredi 30 septembre 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Cars – Venez fêter ses 20 ans
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 8.7 – 8.7 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-10-03 20:50:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-03 2026-10-04
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Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Cars – Venez fêter ses 20 ans
L’événement Cars – Venez fêter ses 20 ans Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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