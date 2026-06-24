Les Brulais

Carshowdown 2 à Val d’Anast

Rue de l’Aff Les Brulais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Les Pilotes Bretons présentent pour cette saison 2026, un Carshowdown à l’Hippodrome de Maure-de-Bretagne une grande réunion pour tous les passionnés d’autos et de motos.

Vous y trouverez des expositions de véhicules accompagnés d’animations et de shows.

Ambiance unique garantie et c’est gratuit ! .

Rue de l’Aff Les Brulais 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 05 85 89

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English :

L’événement Carshowdown 2 à Val d’Anast Les Brulais a été mis à jour le 2026-06-24 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté