Cartable Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

Cartable 6 – 23 mai 2026 Théâtre des Beaux Arts Gironde

Tarif Plein : 24€ ; Tarif Réduit (étudiants, -25ans, demandeurs d’emploi) : 18€ ; Tarif Carte Jeune : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T20:30:00 – 2026-05-06T22:00:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00 – 2026-05-23T22:00:00

Seule en scène de Gloria Da Queija

Co-écrit et mis en scène par Vincent Toujas

Compagnie Toujours Là

L’odeur du cartable neuf le jour de la rentrée, les cris et les rires dans la cour de récréation, les bouts de gomme qui volent à travers la classe, les stylos qui fuient toujours au mauvais moment, l’imagination des enfants, leurs bavardages, leurs coups d’éclat, le trac avant le spectacle de fin d’année…

Ce seule-en-scène, à la fois drôle et émouvant, nous plonge dans le quotidien d’une enseignante pleine de bonne volonté et de ses élèves tous si différents et attachants. Tel un caméléon, la comédienne interprète tous les personnages : la maîtresse, les enfants, les collègues, l’inspecteur…

Cartable est un hommage au métier de professeur des écoles, complexe et passionnant. Un plongeon dans le monde de l’école, univers plein d’énergie et d’émotions, petit condensé de notre société où se rencontrent toutes les personnalités et les histoires individuelles, où se vivent de nouvelles aventures collectives, et où chacun, enfant ou adulte, continue d’apprendre grâce à l’autre…

Pour tous.tes à partir de 7 ans

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-beauxarts.fr/programmation-theatre-bordeaux/spectacles/cartable/ »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.beauxarts@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 21 85 30 »}] Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

Cartable est un hommage au métier de professeur des écoles, complexe et passionnant. Théâtre Spectacle Vivant