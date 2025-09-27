Carte au Trésor Adulte Maison de l’Assemblée du village de la Bastide Retournac Retournac

Carte au Trésor Adulte Maison de l’Assemblée du village de la Bastide Retournac Retournac samedi 27 septembre 2025.

Carte au Trésor Adulte

Maison de l’Assemblée du village de la Bastide Retournac La Bastide vers la maison d’Assemblée Retournac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

par participant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

A partir d’indices, vous aurez avec votre équipe d’adultes (à partir de 16ans) de 2 à 6 personnes, à retrouver des clés cachées dans le hameau de la Bastide.

Maison de l’Assemblée du village de la Bastide Retournac La Bastide vers la maison d’Assemblée Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com

English :

Based on clues, you and your team of adults (aged 16 and over), from 2 to 6 people, will have to find the keys hidden in the Bastide hamlet.

German :

Anhand von Hinweisen müssen Sie mit Ihrem Team aus Erwachsenen (ab 16 Jahren) von 2 bis 6 Personen Schlüssel finden, die in dem Weiler La Bastide versteckt sind.

Italiano :

Sulla base di indizi, voi e la vostra squadra di adulti (dai 16 anni in su), da 2 a 6 persone, dovrete trovare le chiavi nascoste nel borgo di La Bastide.

Espanol :

A partir de pistas, tú y tu equipo de adultos (a partir de 16 años), de 2 a 6 personas, tendréis que encontrar las llaves escondidas en la aldea de La Bastide.

L’événement Carte au Trésor Adulte Retournac a été mis à jour le 2025-09-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire